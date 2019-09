Québec investit 80 millions $ dans les technologies propres

Québec investira 80 millions pour encourager le développement de technologies propres.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce vendredi devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain alors qu’une manifestation monstre à Montréal à l’occasion de la grève mondiale sur le climat battait son plein.

Un somme de 40 millions $ sera consacrée à en mettre en place différentes mesures pour stimuler la croissance dans quatre domaines. Il s’agit de la capture et la valorisation du carbone, la production de nouveaux carburants, le recyclage et la valorisation du plastique et l’utilisation de technologies propres dans le domaine des transports.

Québec va aussi déployer deux appels de projets pour une somme totale de 40 millions $.

Un premier montant de 34 millions $ sera consacré à l’acquisition et la commercialisation d’équipement et de technologies propres pour permettre aux entreprises québécoises de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les projets retenus devront comprendre un partenariat entre une entreprise qui souhaite implanter une technologie propre et l’entreprise qui l’aura développée. Une aide financière non remboursable pourra alors être accordée jusqu’à hauteur de 50 % des dépenses admissibles.

Un autre appel de projets avec une enveloppe dédiée de 5,5 millions $ visera plus précisément les secteurs agricoles et agroalimentaires.

«Les projets qui découleront de ces investissements montrent bien notre volonté que l’environnement nourrisse l’économie. En matière de lutte contre les changements climatiques, nous avons choisi d’agir de façon pragmatique», a indiqué Pierre Fitzgibbon vendredi par voie de communiqué.

Les détails de ces deux projets doivent être dévoilés lundi prochain sur le site internet du ministère de l’Économie et de l’Innovation.