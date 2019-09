Radio-Canada et l’horrible loi 21

Un reportage biaisé, dénoncé de toutes parts. Or, dans une lettre envoyée à des citoyens qui s’étaient plaints, Radio-Canada­­­ démontre clairement que ce reportage n’était tout simplement pas à la hauteur des standards de la société d’État.

Le 23 août, Radio-Canada publie un texte intitulé : Une enseignante sikhe fuit le Québec en raison de la loi sur la laïcité. On y raconte l’histoire d’Amrit Kaur, « forcée » de s’installer en Colombie-Britannique­­­ parce que la loi 21 lui interdit de porter un signe religieux.

Mathieu Bock-Côté, moi, et de nombreux citoyens avons dénoncé ce reportage biaisé et franchement alarmiste.

2. Ajout, dans le chapeau (sous le titre) et dans le texte, que l’Organisation mondiale des sikhs du Canada, dont Amrit Kaur est vice-présidente pour le Québec, avait joint la contestation de la loi 21 devant les tribunaux.

3. La version originale mentionnait, sous ses déclarations en exergue, le rôle de Mme Kaur au sein de cette organisation. Pour plus de clarté, nous l’avons également précisé dans le chapeau.

6. Ajout des commentaires et réactions des porte-parole des facultés des sciences de l’éducation des universités Laval et de Montréal, qui n’ont recensé aucun cas de diplômés en sciences de l’éducation en 2019 ayant le quitté le Québec pour se soustraire à la loi 21.

7. Ajout des remarques de Leila Bensalem, une enseignante musulmane, suppléante à la Commission scolaire de Montréal, et militante pro-laïcité­­­.

8. Invitations aux ministres Jean-François Roberge et Simon Jolin-Barrette pour réagir à ce texte. Aucun n’a souhaité y donner suite.

Donc, on est passé de : « Une enseignante ordinaire a fui le Québec » à « Une militante engagée contestant la loi 21 devant les tribunaux, qui n’est pas diplômée d’une université québécoise, a quitté de son plein gré le Québec pour aller enseigner dans une école privée (ce qu’elle aurait très bien pu faire au Québec) et il n’y a aucun cas connu au Québec de diplômés en enseignement qui ont quitté la province à cause de la loi 21 ».