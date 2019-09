Rays de Tampa Bay: de vrais négligés affamés

TORONTO – Foi de plusieurs joueurs dans le vestiaire des Rays de Tampa Bay, ils ne sont pas à prendre à la légère à l’aube des séries éliminatoires. Alors qu’ils se dirigent tout droit vers le match suicide du meilleur deuxième, les véritables négligés des Ligues majeures ont un message à passer.

« Nous savons que nous sommes dangereux. Il n’y a pas une équipe qui nous veut sur son chemin. Et il n’y a pas une équipe qui devrait nous prendre à la légère. Je le promets », a lâché le vétéran Kevin Kiermaier dans une très généreuse entrevue de 22 minutes avec le représentant du Journal, vendredi, avant le premier duel d’une importante série de trois matchs face aux Blue Jays à Toronto.

« Peu importe ce que nous faisons d’ici la fin de la saison, peu importe qui nous affronterons, nous serons les négligés, a-t-il poursuivi. C’est bien correct. Nous le sommes toujours depuis des années. Ce n’est pas nouveau. Nous envoyons le même nombre de joueurs sur le terrain. Tout peut arriver. Il faut sortir et secouer le monde du baseball, un pas à la fois. »

Tour de force

Au fil des dernières semaines, les Rays étaient impliqués dans une bouillante lutte pour le deuxième rang dans la Ligue américaine. En bataillant contre les Indians de Cleveland, ils avaient récolté 16 victoires en septembre avant de débarquer à Toronto dans le week-end final du calendrier régulier. Qui plus est, ils présentent la deuxième fiche depuis le 28 juillet avec 36 gains et 16 revers.

La tâche n’était pas mince en septembre puisqu’ils avaient entre autres sur leur chemin les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York. Au début de septembre, la troupe de Kevin Cash a réussi à aligner six victoires d’affilée. Par la suite, ils ont enchaîné les petits miracles.

Tous ont mis la main à la pâte en produisant d’importants points afin de rester au plus fort de la course.

Les Floridiens ont remporté pas moins de six matchs qui ont nécessité plus de neuf manches. Non seulement les joueurs « étoiles » ont fait le travail, mais les employés de soutien ont aussi sonné la charge. Et les lanceurs de relève ont fermé les livres. Du travail d’équipe.

« Nous n’avons pas arrêté de regarder les tableaux indicateurs de nos matchs et de celui de nos adversaires dans la course. Mes gars ont contrôlé ce qu’ils pouvaient, a noté l’instructeur Kevin Cash. Nous avons récolté de grosses victoires tandis que d’autres soirs, nous sommes revenus de l’arrière pour gagner. C’est important. »

« Nous sommes vraiment au septième ciel présentement. Nous carburons avec cette énergie supplémentaire excitante. Nous connaissons l’enjeu. Nous ne voulons pas que la saison prenne fin, car nous sommes vraiment au beau milieu d’un rêve », a rappelé Kiermaier à propos de cette campagne de 96 gains au compteur.

Jeu efficace

Alors que tout est sur la ligne à quelques jours du début des séries, les Rays y croient plus que jamais. Ils sont parvenus à se hisser parmi les meilleures formations de la Ligue américaine sans cogner des circuits à la tonne. Au 21e rang des Ligues majeures à ce chapitre, ils ont plutôt appliqué un style de jeu efficace. Rapides, ils sont dangereux avec des coureurs sur les sentiers.

Ils ont aussi réussi à garder la cadence dans tous les aléas d’une longue saison de balle de 162 matchs.

« Nous sommes juste une bande de joueurs bien ordinaires connaissant leur rôle et leur contribution qui font ce qu’on leur demande, a souligné Kiermaier, un vétéran de six saisons à Tampa Bay. C’est une recette de succès dangereuse. Nous sommes pleinement voués à notre objectif depuis le jour un du camp. »

Avec la déroute des Indians cette semaine, la voie est pavée pour un duel au sommet mémorable entre les A’s d’Oakland et les Rays, mercredi prochain, pour l’obtention du dernier laissez-passer aux séries. Ce sera la cinquième présence dans leur histoire.

Les miracles en septembre

10 face aux Rangers du Texas

Photo AFP

Alors que le score est bloqué à 3 à 3 jusqu’en 11e manche, l’attaque appuie les lanceurs de relève au stade texan. Avec un coureur en position de marquer après deux retraits, les Rays jouent avec simplicité. Une erreur des Rangers en défensive ouvre la porte. Il n’en fallait pas plus pour que Nate Lowe se rende au marbre, suivi par Willie Calhoun. Le releveur Peter Fairbanks ferme les livres dans une importante victoire de 5 à 3.

18 face aux Dodgers de Los Angeles

Photo AFP

Tirant de l’arrière par deux points en début de 9e manche devant 48 000 spectateurs au Dodgers Stadium alors que la victoire urge, les Rays marquent deux points en amenant les locaux en 11e manche. En plaçant des coureurs sur les sentiers après un circuit en solo d’Austin Meadows, ils parviennent à croiser une fois de plus le marbre. Les lanceurs de relève tiennent le coup et sauvent le match dans un gain de 8 à 7.

20 face aux Red Sox de Boston

Après une poussée tardive des Bo’sox qui avaient inscrit deux points en début de 9e manche, les Rays ont résisté. Ils ne pouvaient laisser glisser ce duel dans la course effrénée aux séries. C’est le dernier frappeur de l’alignement, Willy Adames, qui a procuré la victoire avec son 19e circuit de la campagne, une claque en solo afin de procurer la victoire de 5 à 4 en 11e manche.

21 face aux Red Sox de Boston

Photo AFP

Dès le lendemain, les Rays ont écrit un autre chapitre de leur fabuleuse histoire de septembre. À égalité jusqu’en début de 11e manche lorsque Mitch Moreland ne donne les devants aux Bostonnais avec un circuit en solo, les Rays devaient répliquer. La solide claque de la recrue Nate Lowe a résonné au Tropicana Field alors que Johnny Davis était déjà sur les sentiers. Lowe a croisé le marbre attendu par tous ses coéquipiers qui, en l’instant de quelques secondes, lui avaient arraché son chandail dans une victoire de 5 à 4.

24 face aux Yankees de New York

Décidément, les Rays aiment jouer avec le feu en ayant le sens du spectacle. Dans le premier d’une série de deux matchs, ils sont nez à nez avec les meneurs dans l’Est de l’Américaine jusqu’en fin de 12e manche. Ji-Man Choi sort son gros canon en expédiant une offrande au-delà de la clôture dans la droite. Les Rays s’approchent ainsi à un demi-match des A’s dans la course au meilleur deuxième.