Sidney Crosby avait hâte de rencontrer Alexis Lafrenière

De passage à Rimouski pour assister au retrait de son chandail par l’Océanic, Sidney Crosby a raconté être particulièrement intéressé par l’évolution de la carrière d’Alexis Lafrenière.

«Je suis (Alexis Lafrenière) et l’équipe de près, a confié le capitaine des Penguins de Pittsburgh vendredi soir, avant la cérémonie prévue en son honneur au Colisée Financière Sun Life. J’adorerais le rencontrer. Je sais qu’il a probablement beaucoup de choses en tête présentement, avec les attentes et ce genre de choses. J’ai vécu ces choses et je sens que je peux l’aider un peu.»

À l’instar de Crosby à l’époque, Lafrenière, 17 ans, s’est établi comme le grand leader offensif de la formation du Bas-Saint-Laurent, tandis qu’il entame sa troisième saison dans la LHJMQ. Après une campagne de 37 buts et 68 aides pour un total de 105 points en 2018-2019, on souhaite à Rimouski que l’ailier imite son prédécesseur et guide l’Océanic à une coupe du Président.

«Il y a une raison pour laquelle on parle de lui, a convenu Crosby. Il a accompli et prouvé beaucoup de choses déjà. Il aura de beaux souvenirs de ces moments de sa carrière. Il y a la pression et les attentes, mais s’il reste sur son chemin, il aura du plaisir. C’est un beau moment dans une vie.»