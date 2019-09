Sidney Crosby immortalisé par l’Océanic

C’est un Sidney Crosby ému qui a observé son chandail numéro 87 s’élever dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life, vendredi soir, à Rimouski.

Dans le cadre d’une cérémonie précédant le match contre le Phoenix de Sherbrooke, l’Océanic a honoré son ancien joueur vedette en retirant officiellement son chandail.

Crosby a été longuement ovationné par les milliers de spectateurs qui s’étaient déplacés pour l’occasion.

De plus, le commissaire Gilles Courteau a annoncé qu’aucun autre joueur de la LHJMQ ne portera dorénavant le numéro 87.

«D’être de retour sur cette patinoire, c’est assez extraordinaire. J’ai tellement de beaux souvenirs ici. C’est un moment assez émotif», a lancé Crosby.

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh a récolté 303 points en deux saisons avec l’Océanic à son passage dans les rangs juniors, de 2003 à 2005.

Le hockeyeur de 32 ans originaire de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, est le cinquième joueur dont le chandail a été retiré par l’Océanic. Vincent Lecavalier (#4),

Jonathan Beaulieu (#9), Allan Sirois (#12), et Brad Richards (#39) ont également reçu cet honneur.

Parmi les nombreux invités présents pour assister à la cérémonie en l’honneur de «Sid the Kid», il y avait notamment la famille et la conjointe de Crosby, l’ancien directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic Doris Labonté et plusieurs anciens coéquipiers.