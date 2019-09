Son plan échoue, il achète une mitraillette

Les enquêteurs ont pu mettre les pièces du puzzle en place dans les derniers jours en procédant aux arrestations de Jean-Sébastien Cormier, le « cerveau » du crime, et de Houssien Ghaith.

Le premier est l’ex de la victime. Il aurait fait affaire avec deux faux livreurs de pizza pour qu’ils attaquent et terrorisent son ex. Il est accusé de séquestration, d’introduction par effraction et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions.