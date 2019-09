Tout partout au Québec

Victor Pelletier, 66 ans, faisait partie des 500 personnes qui ont manifesté à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. Il avait un message qui avait le mérite d’être clair et précis à passer : « Dans l’agriculture, on ne tient pas compte de l’habitat des vers de terre. Ils sont les meilleurs alliés des cultivateurs. Quand on travaille en agriculture biologique, on tient du compte du ver de terre », a-t-il souligné pour expliquer son choix de pancarte. Le sexagénaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska récupère lui-même des objets pour les transformer en de nouveaux meubles, entre autres. Il fait son compost et ne prend pas l’avion.