Un court gain des Carabins

Un touché tardif et un botté bloqué au quatrième quart ont permis aux Carabins de l'Université de Montréal de vaincre les Stingers de Concordia 20 à 17, vendredi soir, au CEPSUM.

C'est après le quatrième placement de Louis-Philippe Simoneau, qui brisait une égalité 10 à 10, que les favoris de la foule ont inscrit leur unique majeur de la rencontre.

Les Carabins ont traversé le terrain et le quart-arrière Dimitri Morand a trouvé le receveur de passes Kevin Kaya sur 30 verges pour le majeur. «Nous avons eu de belles opportunités ce soir [vendredi] et je crois que j'ai été beaucoup plus précis que les semaines précédentes, a indiqué le pivot de 22 ans, après la partie.

«Cela a permis à mes receveurs de faire des attrapés. Comme je le dis depuis le début de la saison, avec les athlètes que nous avons, je dois seulement être capable de leur mettre le ballon dans les mains et les choses vont bien aller.»

Morand a complété son match avec 22 passes réussies en 29 tentatives pour des gains de 293 verges. De son côté, Kaya a réalisé six attrapés pour 117 verges.

Sur la séquence menant à l'unique touché des Carabins, le receveur Carl Chabot a effectué deux attrapés importants. Le petit joueur de 5 pi 7 po a connu un fort match, avec des gains de 68 verges par la passe et 44 verges via le sol.

Des Stingers tenaces

Après le majeur des Carabins, les Stingers ont tout de suite répliqué avec leur deuxième touché du duel. Le porteur de ballon Marshall Mather a franchi une verge pour réduire l'écart à trois points.

La défensive de Danny Maciocia a ensuite limité la progression de l’adversaire et les unités spéciales ont détruit ses espoirs de victoire en bloquant une tentative de placement alors qu'il restait trois minutes à faire au match.

«C'était énorme, a commenté le pilote des Carabins en parlant du botté bloqué. Nous travaillons fort là-dessus et nous ne savons jamais quand nous allons en avoir de besoin. Nous en avions de besoin ce soir et nous avons été capables de l'exécuter.»

C'est la main du joueur de ligne défensive Philippe Lemieux-Cardinal qui a empêché les Stingers de niveler la marque.

«J'ai senti le ballon contre ma main et tout de suite j'ai su, a exprimé le héros du jour. Nous n'aurions pas dû nous rendre jusque-là, mais finalement ç'a été le jeu du match.»

De retour sur le terrain dans la dernière minute de jeu, l'unité défensive a de nouveau fait son boulot et a ainsi permis aux leurs de garder une fiche immaculée de 5-0.

L'autre touché de l'université anglophone est survenu au troisième quart, quand le quart-arrière Adam Vance a repéré le receveur Jeremy Murphy sur 20 verges.

Le pivot des Stingers et meneur pour les verges de gain dans le circuit québécois a de nouveau connu un fort match, amassant 343 verges.

La semaine prochaine, les Carabins recevront l'Université McGill, vendredi soir, tandis que les Stingers visiteront le Rouge et Or de l'Université Laval, dimanche, à Québec.