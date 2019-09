Un rassemblement historique

Des centaines de milliers de personnes ont marché pour le climat à Montréal vendredi dans ce qui est devenu la plus importante manifestation de l’histoire du Québec, une mobilisation monstre que les politiciens pourront difficilement ignorer, disent plusieurs.

« C’est au-delà de tous nos espoirs, dit Patrick Bonin, de Greenpeace Canada. On atteint un point de bascule dans la mobilisation. On n’a jamais vu ça. »

La foule était si nombreuse vendredi qu’après deux heures de déambulation, la tête du cortège avait gagné le point d’arrivée alors que la queue n’avait même pas commencé à avancer, à plus de 4 kilomètres de là.

Plus qu’au printemps érable

Dans tous les cas, les participants étaient plus nombreux que les 200 000 réunis au sommet du printemps érable en 2012 et les 150 000 présents contre la guerre en Irak en 2003, chaque fois dans la métropole québécoise.

Sa « grève scolaire pour le climat » a commencé il y a un an pour dénoncer l’inaction des dirigeants de la planète, qui se réchauffe à un rythme alarmant, selon les scientifiques.

Depuis, ses grèves hebdomadaires ont pris des proportions mondiales. Mais de toutes les villes du monde où avaient lieu des rassemblements vendredi, c’est à Montréal que les marcheurs ont été les plus nombreux.

« C’est non seulement la plus grosse [de l’histoire du Québec], mais c’est aussi une des plus réussies », explique Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).