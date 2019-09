Une adaptation réussie

SYRACUSE | À l’instar des recrues qui donnent leurs premiers coups de patin dans les rangs professionnels, Gilles Bouchard a lui aussi vécu une période d’adaptation l’an dernier à sa première saison comme entraîneur adjoint avec le Crunch de Syracuse.

« Je suis content d’avoir une saison derrière la cravate, a reconnu Bouchard. J’ai pris de l’expérience et c’est plus clair dans ma tête. J’avais plein de petits questionnements l’an dernier. Tout se passe en anglais. Ça va mieux, mais je dois continuer de m’améliorer. Parce que je ne suis pas parfaitement bilingue, c’était un très bon défi, mais j’ai fait ma place ».

« J’y vais une journée à la fois, de poursuivre l’ancien entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda qu’il a mené à une participation à la finale de la Coupe Memorial en 2016. C’est un processus et je ne veux pas sauter d’étapes. Je suis là pour aider les joueurs. Ils veulent apprendre et atteindre le prochain niveau. »

Quand il a accepté l’offre de Benoît Groulx de se joindre au Crunch à l’été 2018, Bouchard savait très bien qu’il laissait une équipe redoutable qui pouvait aspirer aux plus grands honneurs.

« Je ne pouvais pas être plus heureux pour les joueurs, les propriétaires et les partisans, a-t-il exprimé. Quand j’ai quitté, je n’avais qu’un seul regret et c’était de ne pas avoir gagné la Coupe Memorial en 2016 quand nous étions passés si près. Je suis content d’avoir avancé et d’avoir appris de nouvelles choses. Je me suis amélioré comme entraîneur. »

« J’ai laissé 11 joueurs de 18 ans et je savais que les Huskies allaient avoir une très bonne équipe, de poursuivre Bouchard. Cette cohorte de 19 ans qui a grandi ensemble, les gens ne peuvent pas imaginer comment ces gars étaient tissés serrés avec un esprit de famille très ancré. »

Retour chez les pros

De son côté, Éric Veilleux effectue un retour dans la LAH après une seule saison comme entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax qu’il a menés à la finale de la Coupe Memorial face aux Huskies.

« Je ne m’attendais pas à partir si vite, a indiqué Veilleux qui avait paraphé une entente de trois ans avec les Orignaux, mais la situation à Syrcause m’intéressait. Il y a un bon entraîneur-chef, une bonne organisation et je sais que je vais pouvoir apprendre. Je ne voulais pas retourner dans la LAH à tout prix. Il y a 31 équipes dans la LNH et j’aurais bougé seulement pour deux ou trois. »

Un tremplin?

Veilleux occupe un poste d’adjoint seulement pour la deuxième année au cours de sa carrière. « Je sais comment je souhaitais que mes adjoints se comportent et je vais me comporter de cette façon, a-t-il indiqué. Ça va être facile pour moi de savoir comment je dois me comporter. »

Veilleux voit-il sa présence comme adjoint à Syracuse comme un tremplin pour retourner comme entraîneur-chef dans les rangs professionnels? « J’ai signé un contrat de deux ans et je ne pense pas à une prochaine destination. Je pense que la LAH est un meilleur tremplin pour les entraîneurs québécois pour atteindre la LNH que la LHJMQ. »