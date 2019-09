Vert le futur

Bienvenue Greta et, on n’a pas le choix, on est rendu là. Que ce soit sous l’influence de cette charmante petite acharnée, d’un vieux à la barbe de prophète ou d’un nerd avec des graphiques de panique, il nous faut, nous aussi, faire un ou des pas dans le bon sens. La manif d’aujourd’hui en fera rager plusieurs, mais elle en fera réfléchir. C’est le but. Plus le temps avance dans ce dossier planétaire, plus je suis déçu du manque de réelle communication, d’info et de direction pour le monde ordinaire, encore loin de la bagnole électrique, des panneaux solaires ou du bac à compost. Il ne faut pas se gêner pour répéter aux gens que dès maintenant, oui, tout de suite, ils peuvent très facilement aider la planète, mettre l’épaule à la roue verte.

C’EST FACILE

Ça commence par éteindre l’ordi­nateur quand on ne l’utilise plus. Débrancher tous les appareils qui continuent de consommer lorsqu’ils sont à off ne serait-ce que par une horloge dont vous n’avez pas besoin (cafetière genre). Gros soleil en été, fermez les rideaux avant de démarrer la clim. L’hiver, ne ratez pas ce soleil si beau et si gratuit pour réchauffer la pièce. D’ailleurs, les arbres à ce chapitre sont de merveilleux complices. Plantez des arbres au sud de votre maison. Comme ça, ils feront de l’ombre en été et, dépourvus de feuilles, ils laisseront passer la lumière et la chaleur en hiver. Arrêtez le filtre de la piscine la nuit. Laissez le gazon coupé au sol, il enrichira celui qui pousse. En faisant la vaisselle, coupez l’eau pendant que vous frottez. Essayez de prendre une ou deux minutes de moins sous la douche qui, en passant, est plus économique que le bain. On est tous capables d’en faire un peu plus...

DUIGUIDIS

Bravo Flower, ne lâche pas. T’es encore champion même sur la feuille de pontage.

Le tunnel de Québec-Lévis est un projet vert dans la mesure où il lui arrivera d’être congestionné « vert » le sud et « vert » le nord.

Même Trump a une solution pour sauver de l’énergie. Dès que la bouche s’ouvre, le cerveau s’éteint.

Qu’est-ce qui vaut le plus cher ? La peau des fesses ou la prunelle des yeux ?

À DEMAIN

La température du corps augmente pour tuer les virus. Et si la Terre était en train de faire la même chose ?