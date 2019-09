JONCAS, Jean Pierre



Paisiblement, le vendredi 20 septembre 2019, âgé de 73 ans, est décédé Jean Pierre Joncas. Son épouse bien-aimée depuis 49 ans, Shirley, l'a accompagné jusqu'à la fin.Prédécédé de ses parents Edgar et Lorraine et de ses frères Gérald et Gérard, il était un oncle fier de ses 17 neveux et nièces. Il manquera énormément à sa famille.La famille recevra vos condoléances le jeudi 3 octobre à 11h, suivi des funérailles, à l'église St-Edmund-de-Canterbury, 105 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île, Kirkland.COLLINS CLARKEMacGILLIVRAY WHITE