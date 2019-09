BRAZEAU LAFORTUNE, Yvonne



À L'Assomption, le 21 septembre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Yvonne Brazeau, épouse de Youvil Lafortune.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Karine et Steve, son petit-fils Antoine, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs et autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon le samedi 5 octobre 2019 à compter de 13h, la célébration aura lieu à 17h.153 RUE NOTRE-DAME, L'ASSOMPTION450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca