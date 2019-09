DUPUIS née Ménard, Micheline



À Laval, le 22 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Micheline Ménard, épouse de M. Michel Dupuis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nathalie (Jean-François Primeau) et Jean-François (Lise Lavergne), ses petits-enfants William, Carl, Catherine et Vincent, sa soeur Francine (Gilles), son frère Michel (Simone), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 octobre 2019 de 16h à 19h à la:Une cérémonie en son honneur aura lieu à 19h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou par des fleurs.