FRAPPIER, Suzanne



À St-Jérôme le 24 septembre 2019, est décédée à l'âge de 72 ans, Mme Suzanne Frappier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane Blais (Chantal Asselin), Marc-André Blais (Caroline Hogue), Claudine Blais (Marcel Bélanger), ses petits-enfants Alexandra, Mathieu, Félicia, Jérémy, Benjamin, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 octobre 2019 de 13h à 16h et 18h à 21h à laDESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (ST-ANTOINE)Une cérémonie de dernier adieu aura lieu au salon à 20h30.