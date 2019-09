GIRARD, Ruth



Ruth Girard est née à Jonquière le 7 août 1934 et elle est décédée à Montréal le 18 septembre 2019.Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants : Anne, Marie-Christine et Charles (Isabelle Martin), ses petits-fils Nicolas et Maxime, sa soeur May, son frère Herman (feu Céline Girard), le père de ses enfants Lucien ainsi que ses nièces, neveux et amis.Une célébration se tiendra au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle samedi 5 octobre de 12h à 17. Ses enfants lui feront un dernier hommage à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.