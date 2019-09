PERRAULT, Claire

née Lachapelle



C'est avec beaucoup de regret que nous annonçons le décès de madame Claire Lachapelle, épouse de feu René Perrault, survenu le 23 septembre 2019.Elle laisse dans le deuil ses filles Linda et Josée (Pierre), son petit-fils Steve (Catherine) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le jeudi 3 octobre dès 13h, urne cérémonie commémorative aura lieu à 15h.Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD de l'Assomption pour leur professionalisme et l'encadrement humain dont ils ont fait preuve.Des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer ou la Fondation québécoise du cancer seraient grandement appréciés.