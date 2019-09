4 voyages gourmands près de chez soi

1. Dans Charlevoix

On se rend dans la magnifique région de Charlevoix, du 8 au 10 novembre prochain alors que se tiendra le 3e festival Cuisine, cinéma et confidences. Tenu sous la présidence d’honneur de Liza Frulla et avec Christian Bégin comme porte-parole, ce festival qui marie gastronomie et cinéma a lieu à l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix lequel, pour l’occasion, propose une formule tout inclus.

À cette occasion, le chef invité d’honneur sera Édouard Loubet, le plus jeune chef étoilé de France (il n’avait que 24 ans). En 2012, devenu Grand Chef Relais & Châteaux, il obtenait sa 5e étoile Michelin. À ses côtés, des chefs de chez nous : le pâtissier Philippe Petrazzini (Baie-Saint-Paul,), Pierre-Olivier Ferry (Métis),

Baptiste Peupion (Reine-Élizabeth de Montréal) et Nancy Samson (chocolatière de Trois-Rivières) qui feront un repas inspiré du film Le voyage de cent pas de Lasse Hallström.

Un repas gastronomique pris en charge par Émile Tremblay (nomination comme meilleur chef de l’année) des Faux Bergers (nomination meilleur resto de l’année aux Lauriers de la gastronomie québécoise, 2019) suivra la présentation du film La saveur des ramen d’Eric Khoo.

Enfin, Hugues Dufour, chef québécois qui a conquis New York avec son restaurant M.Wells présentera le documentaire Steakhouse ; Patrice Fortier de la Société des plantes accompagnera Le semeur de Julie Perron et Nicolas Paquet présentera son film Chef.fe.s de brousse.

Le brunch littéraire sera animé par Chrystine Brouillet le dimanche 10 novembre.

2. À Tremblant

Le sommelier Etienne Lachaîne du Fairmont Tremblant, propose trois ateliers de dégustation, les samedis 28 septembre, 26 octobre et 30 novembre. Le premier aura pour thème : Découvrir de nouveaux cépages ; le second : Découvrir des spécialités espagnoles et le dernier : Goûter des spécialités italiennes. Ces ateliers sont ouverts à tous (50 $), mais des réservations sont requises. Pour l’occasion, un forfait Escapade romantique est proposé.

3. Dans Lanaudière

La région de Lanaudière regorge de lieux agréables à découvrir sous les couleurs d’automne. L’un des endroits où l’on aime tout particulièrement se rendre en famille, c’est la ferme champêtre La Courgerie !

Cet automne, en plus de proposer l’autocueillette des courges et des citrouilles, La Courgerie propose des démonstrations culinaires, des animations et des activités ludiques et éducatives diverses autour de la courge.

L’accès au site est gratuit et la brouette et le sécateur sont prêtés. On apporte son pique-nique ou l’on profite des délices proposés en boutique.

4. À Montréal

La huitième édition de MTL à TABLE aura lieu du 1 au 13 novembre. Que voilà une belle occasion de découvrir la variété gastronomique de la métropole et de vivre une expérience épicurienne.