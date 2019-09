SICARD, Paul-Émile



Au CHSLD Drapeau-Deschambault de Ste-Thérèse, le 24 septembre 2019, est décédé M Paul-Émile Sicard à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de feu Ruth Morrow, le père de feu Robert Sicard et de feu Jean-Pierre Sicard.Il laisse dans le deuil sa fille Diane Sicard, son frère Richard Sicard (Denise), sa soeur Madeleine Sicard Deveault ainsi que les membres de la famille de Ruth Morrow, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 2 octobre 2019 de 18 h à 21 h ainsi que le jeudi 3 octobre 2019 dès 9 h à la résidence funéraire :10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 11 h à l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, Qc, J7Z 5M5).