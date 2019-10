5 motels et hôtels «cute» où emmener votre chéri(e) cet automne

La robe de chambre, le petit-déjeuner au lit, le grand lit confo comme un nuage... La vie d’hôtel, ça a quand même son charme! Surtout quand il est question d’établissements au design unique et à l’ambiance originale comme ceux que l’on a dénichés pour vous.

Voici 5 jolis hôtels et motels où se payer un peu de luxe en amoureux!

1. Le motel Drake Motor Inn

Vous avez probablement déjà entendu parler (genre, par nous) de l’hôtel Drake Devonshire, dans le cool et champêtre comté de Prince Edward, en Ontario. Mais saviez-vous que cet établissement original avait désormais un petit frère tout aussi artsy, situé juste à côté?

Ouvert au printemps 2019, le Drake Motor Inn est une version motel et «dog friendly» du Drake Devonshire. Il ne compte que 12 chambres et il est au moins aussi populaire que son grand frère, alors prenez-vous longtemps d’avance pour réserver.

À partir de 249 $ par nuit sur le site web de l’hôtel

À Wellington, en Ontario, à 4h de route de Montréal

À faire absolument dans le coin: la tournée des vignobles (il y en a plus de 40 dans le comté de Prince Edward )

2. Le June Motel

Cet ancien motel de chasse et pêche du comté ontarien de Prince Edward a été complètement revampé et il connaît un succès fou depuis sa réouverture sous le nom de June Motel, en 2017. Situé à Picton, non loin du parc provincial Sandbanks, il offre 16 chambres complètement relookées, à la fois rétro, cool et confo.

Mention spéciale au bar du lobby, à la sélection de vins et produits locaux qu’on y sert ainsi qu’à la jolie terrasse, un endroit parfait pour siroter un verre de rosé.

À partir de 150 $ sur le site web de l’hôtel

À Picton, en Ontario, à 4h de route de Montréal

À faire dans le coin: la tournée des vignobles du comté de Prince Edward

3. Le Germain Charlevoix

Cet établissement est devenu un classique de Baie-Saint-Paul, tant pour ses chambres au décor unique que son spa nordique au beau milieu des champs et ses deux restaurants. Sur un site paisible, l’hôtel offre 145 chambres dans différents pavillons, incluant une option dortoir (de luxe) pour les groupes ou les voyageurs solos.

Petit bonheur: quelle que soit la chambre que vous choisirez, vous vous endormirez dans un lit douillet avec oreillers de plumes et couette en duvet. So fluffy!

À partir de 179 $ sur le site web de l’hôtel

À Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, à 4h de Montréal

À faire absolument dans le coin: des randonnées dans les parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gor ges-de-la-Rivière-Malbaie et une visite au Massif de Charlevoix

4. Le Beatnik

Pour un séjour en nature qui a du style, songez à l’hôtel Beatnik. On y trouve près de 25 chambres et studios pour les couples ou les familles. Les studios, décrits comme des «appartements à la campagne», sont dotés d’une cuisinette, alors que les chambres vous donnent accès à une cuisine et un grand salon communs.

Véritable hôtel «lifestyle», le Beatnik propose aussi un lobby hyper design où relaxer, un bistro où se commander un petit apéro et un coin feu de camp pour les belles soirées. Il y a aussi une piscine en été.

À partir de 134 $ par nuit sur le site web de l’hôtel

À Bromont, dans les Cantons-de-l’Est, à 1h15 de Montréal

À faire absolument dans le coin: un visite au spa Balnéa, à deux pas de l’hôtel

5. Le Hotel Vermont

Vous prévoyez une escapade dans la capitale du Vermont? Chanceux. Si vous cherchez un établissement indépendant qui fait changement des chaînes hôtelières et des B&B, pensez à cet hôtel-boutique «rustique et moderne».

Situé non loin du lac Champlain et de la fameuse rue piétonne Church, l'Hotel Vermont possède 125 chambres au look aéré. Son resto Juniper, qui fait honneur à tout ce qui est local (comme beaucoup de fiers commerces vermontois), est également à découvrir.

À partir de 189 $ US sur le site web de l’hôtel

À Burlington, au Vermont, 2h de Montréal

À faire absolument dans le coin: la tournée des microbrasseries de Burlington et/ou du Vermont

* Les prix indiqués sont les prix les plus bas aperçus en ligne au moment de la publication de cet article, pour certaines dates en 2019. Réservez tôt et pour un soir de semaine si vous voulez profiter de ces offres les plus avantageuses; les prix sont souvent beaucoup plus élevés que ça!