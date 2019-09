CLERMONT, Raymond



À Montréal, le 9 septembre 2019 est décédé M. Raymond Clermont.Il laisse dans le deuil ses soeurs Jeannine (Jean-Paul Cartier), Lise et Monique, son frère Pierre (France Lavoie) ses neveux et ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le dimanche 6 octobre de midi à 16h suivi des funérailles à 16h en la chapelle du complexe.