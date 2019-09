GRATTON, Simone



À Montréal, le mardi 24 septembre 2019 est décédée, à l'âge de, Simone Gratton, épouse de feu Georges Desfossés.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 4 octobre 2019 de 17h à 21h et dès 8h30 le samedi.Les funérailles seront célébrées le samedi 5 octobre 2019, à 10h en l'église St-Joseph de Rivière-des-Prairies, 10050, boul. Gouin Est, Montréal, et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.