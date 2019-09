BRUNET THIFFAULT

Jacqueline



De Saint-Damien et autrefois de Montréal, le 20 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jacqueline Thiffault (retraitée de Supremex), épouse de feu Camille Brunet et prédécédée en août dernier de son fils André.Elle laisse dans le deuil son fils Camille et son épouse Jocelyne, ses petits-enfants Daniel (Chantal) et Josiane Brunet (Marc), ses arrière-petits-enfants Catherine, Frédérique et Nathan, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 6 octobre à compter de 15h. Un hommage personnalisé lui sera rendu, sur place, à 18h15.