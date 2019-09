6 grandes questions à l’aube d’une nouvelle saison

Qui décrochera le Hart ?

Gaudreau est l’un des attaquants les plus électrisants de la LNH. Il forme un très bon trio avec Sean Monahan et Elias Lindholm.

Qui remportera le Norris ?

Hedman a remporté le Norris en 2018. S’il reste en santé, le Suédois sera au plus fort de la course.

Burns attire l’attention pour sa production offensive avec des saisons de 76, 67 et 83 points au cours des trois dernières années. Il n’est toutefois pas le défenseur le plus complet.

Un choix un peu plus risqué. À 20 ans, Heiskanen a joué plus de 25 minutes en moyenne en séries avec les Stars. Un défenseur excessivement talentueux.

Qui méritera le Calder ?

Les Rangers ont grandement amélioré leur sort à la loterie et ils accéléreront leur période de reconstruction avec un ailier doué comme Kakko. Physiquement, il est plus mature que Hughes. Il fera des ravages avec Artemi Panarin dans la Grosse Pomme.

Qui gagnera le Vézina ?

Vasilevskiy a gagné le Vézina l’an dernier malgré une absence de près de six semaines. Le Russe signera encore près de 40 victoires et plusieurs jeux blancs s’il reste en santé.

Qui mettra la main sur le Maurice-Richard ?

Quels sont les entraîneurs en danger ?

Babcock est l’entraîneur le mieux rémunéré de la LNH à 6,25 millions $ et il a encore quatre saisons en poche. Il y a toutefois un choc de philosophie entre lui et le jeune DG, Kyle Dubas. Les Leafs ont perdu au premier tour des séries lors des trois dernières années. Il y a de la pression à Toronto.

Les Jets ont perdu Jacob Trouba, Tyler Myers et Ben Chiarot, trois de leurs six défenseurs. Dustin Byfuglien jongle avec l’idée de la retraite tandis que Patrik Laine et Kyle Connor n’ont pas encore de contrat. Bref, c’est le bordel à Winnipeg et Maurice pourrait en payer le prix.