GALARNEAU, Paulette

(Léveillé)



Au CHRDL à Joliette, le 24 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Paulette Léveillé, professeure durant plus de 35 ans à l'école de Chertsey, femme très impliquée dans son milieu, demeurant à Chertsey.Elle était l'épouse de feu Lionel Galarneau et la compagne de vie de feu Robert Perreault.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Gaétanne Grenier), Chantal, Serge, Anne et François, ses petits-enfants et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Rose-Marie, son frère Jean-Pierre ainsi que les enfants de feu Robert, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le jeudi 3 octobre de 19h à 21h et vendredi à compter de 10h à la résidence funéraire de la:7475, RUE CURÉ PARÉCHERTSEYLes funérailles auront lieu le vendredi 4 octobre à 14h en l'église de Chertsey. Inhumation des cendres au cimetière de Nicolet à une date ultérieure. Direction funéraire: