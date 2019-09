MORIN, Paul-Étienne



À Longueuil, le 20 février 2019, à l'âge de 91 ans est décédé M. Paul-Étienne Morin, époux de feu Marie-Laure Paradis.Il laisse dans le deuil ses filles Etiennette, Solange et Thérèse (Bruno Boucher), ses petits-enfants Philippe, Carole (Hertel), Etienne-Antoine (Emilie), François (Vanessa), Gabriel (Noura), Victor et Adrien (Sarah), ses arrière-petits-enfants Rose, Marianne, Louis, Alexis, Antoine, Amélia et Camille, ainsi que plusieurs parents des familles Morin et Paradis.La famille vous accueillera à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5le vendredi 4 octobre 2019 de 19h à 22h. Le samedi 5 octobre 2019, des condoléances débuteront à 9h30 directement à l'Église Sacré-Coeur-de-Jésus, 2165 rue Gamache, Longueuil, Qc, J4J 4A5, les funérailles suivront à 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dysphasie Québec.