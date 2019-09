SCHILLER, Corinne



C'est avec force, courage et dignité que Corinne Virginia Schiller a paisiblement effectué sa transition, au matin du 21 septembre 2019.Comme l'amour est éternel, Corinne sera toujours chérie par son époux Richard, sa soeur Pauline (Ted) Killaire, son beau-frère John (feu Simone) Hogge, sa belle-soeur Joan (feu Rosaire) Schiller, sa belle-soeur Apryl Hiller (John Sepa) et son fils Warren (Danielle) Beckett. Corinne manquera aussi beaucoup à ses petites-filles Brynn et Breighly, ainsi qu'à ses neveux et nièces Kevin, Renée, Randy, Ross et Rochelle. Corinne fut précédée dans la mort par ses parents Veronique Poisson et Romeo Schiller, de même que par ses beaux-parents Ethel Spiegel et Robert W. Hiller.Un merci tout spécial aux médecins, aux infirmières et au personnel des départements d'oncologie et de soins palliatifs du CHUM, ainsi qu'au personnel infirmier du service de soins à domicile offert par le CLSC de Vaudreuil.Une célébration de la vie de Corinne est en cours de planification et sera annoncée à une date ultérieure. Vérifiez périodiquement le site aubryetfils.com pour les dernières mises à jour.Au lieu de fleurs, des dons à l'oeuvre caritative de votre choix sont bienvenus et appréciés. Corinne supportait activement:Animatch.ca; Gerdysrescue.org;le Nichoir.org etla fondationduchum.comHUDSON - 450-458-7381www.aubryetfils.com