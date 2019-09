MONTPETIT, Richard



À Salaberry-de-Valleyfield, le 12 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Richard Montpetit, époux de Mme Huguette Laperrière Montpetit, originaire de Ville Lasalle / Ville Émard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils unique Yvon (Marie Legault), ses deux frères René et Robert, ses belles-soeurs Claire, Noëlla, Yvette, Claudette, Yolande, Pierrette et Réjeanne, ses beaux-frères Paul-Émile et Réjean ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi, le 5 octobre à 11h en l'église St-Jean-de-Matha, 2700 rue Allard, Montréal, Qc, H4E 2L8, sous la direction du centre funéraire :La famille sera présente à l'église dès 10h afin de recevoir les condoléances. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-des-Neiges.La famille vous invite à faire des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît en souvenir de M. Montpetit.