MELOCHE, Lise



À Verdun, le 21 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Lise Meloche, épouse de feu Jean-Noël Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves, Jean-Pierre et Jean-François (son épouse Teresa), sa petite-fille Alexandra, sa belle-soeur Isabelle, plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le lundi 7 octobre 2019 à 10h à l'église Notre-Dame-de-Lourdes, 4949 rue Verdun, Verdun, Qc, H4G 1N4.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Lise Meloche.