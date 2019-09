LATREILLE, Gabrielle



À Saint-Lambert le 18 septembre 2019, est décédée à l'âge de 97 ans et 11 mois, Mme Gabrielle Latreille, épouse de feu Émile Ménard.Elle laisse dans le deuil ses enfants; Gisèle (Michel), Yvette (feu Robert), Cécile (Normand), Jacques (Chantal), Réal (Carole), Nicole et Carmen (Sylvain), ses douze petits-enfants et onze arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Sr Carmen et Sr Lucille Ménard, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre (date de son 98e anniversaire) à 10h en l'église Saint-Ignace de Coteau-du-Lac, 333, chemin du Fleuve. Les funérailles suivront à 11h.