FOREST, Pierrette née Laurin



À Montréal, le lundi 16 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 81 ans, Pierrette Laurin, épouse de André Forest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Martin (France Carrier), ses petits-enfants Jean-Philippe (Paméla), Francis (Virginie) et Marc-Antoine (Sabrina). Prédécédée par sa fille Sylvie en 2010.Elle laisse aussi ses soeurs Cécile (Roger Lord), Rita (feu Jacques Landreville) et Claudette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 4 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le samedi 5 octobre, la famille recevra les condoléances des parents et amis à compter de 12h30 en l'église de Saint-Ambroise-de-Kildare suivront les funérailles à 14h et par la suite l'inhumation au cimetière de la paroisse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM ou à toute autre oeuvre de votre choix.