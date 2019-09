RENAUD, Marie-Paule

(née Messier)



Le 25 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marie-Paule Messier, épouse de feu monsieur Maurice Renaud et mère de feu Nicole Renaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Ginette (Michel), Claude (Sylvie), Diane (James) et Joanne (Gaston), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère et soeurs Raymonde (feu Marcel), Pierre (Jocelyne) et Thérèse (André), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 5 octobre 2019 dès 9h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée en la chapelle du complexe à 10h30.