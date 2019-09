MICHAUD, René



À la maison palliative La Source Bleue, le dimanche 8 septembre, à l'âge de 68 ans, est décédé René Michaud, fils de Lionel Michaud et de Huguette Paré.Il laisse dans le deuil sa femme Manon St Laurent, son fils Samuel Michaud (Mélanie), sa petite-fille Olivia, son père Lionel, sa soeur Johanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et amis.Selon ses volontés, il n'y aura ni exposition, ni services funéraires.La famille tient à remercier tout le personnel de La source bleue et le personnel en dialyse de l'hôpital Charles Lemoyne pour les soins prodigués à René.Un don à la Fondation la Source Bleue serait apprécié.