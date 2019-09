LAROUCHE-LÉVEILLÉ

Constance



Mme Constance Léveillé (née Larouche) nous a quittés paisiblement le 17 septembre à l'âge de 78 ans, elle est partie rejoindre son chevalier adoré, Lionel.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Ginette Michaud), Carole (Pierre-Louis Ponton) et Michel (Nicole Bundy); ses petits-enfants: Vincent et Annie (Chris Jensen), son arrière-petite-fille Victoria, son frère Denis (Murielle), sa soeur Aquiline, sa belle-soeur Thérèse (Grant), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Tous les anges pleurent ceux que Constance a laissés derrière elle, mais remercient le Seigneur de la laisser se joindre à eux.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 5 octobre 2019 à compter de 13 heures, à la:635, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H8Tél : 450-677-5203Un hommage à la vie aura lieu ce même jour à 15 heures à la chapelle.En toute intimité, l'inhumation aura lieu au cimetière Mgr Pelletier à Granby, à une date ultérieure.1-888-367-8471