HOUDE, Jean-Guy



À Montréal, le samedi 21 septembre 2019 est décédé, à l'âge de 75 ans, Jean-Guy Houde.Il laisse dans le deuil son amoureuse Odile, ses enfants Geneviève (Rodolphe) et Vincent, ses petites-filles Jasmine et Élie, ses soeurs Andrée et Suzanne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 4 octobre 2019 de 13h à 16h et de 18h à 19h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.