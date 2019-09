FUNICELLI, Henri



À Verdun, le 5 septembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Henri Funicelli, époux de feu Gisèle Amesse.Il laisse dans le deuil sa fille Gina (Jaime Jimenez), ses petites-filles Kassandra et Sarahy, sa soeur Yolande (feu Rolland), sa fieulle Line Beaulieu, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 octobre 2019 de 13h à 17h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.