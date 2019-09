GATINEAU, Richard



De Charlemagne, le 24 septembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Richard Gatineau, époux de Mme Claudette Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Martin), Sylvain et Sonia (Marc), ses petits-enfants Jessyca (Jocelyn), Mélika, Mathieu et Marilou, son arrière-petite-fille Mélody, ses frères Gilles et Michel, ses soeurs Jeannette et Pierrette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:384 RUE DU VILLAGELE GARDEUR, REPENTIGNYle samedi 5 octobre dès 12h. Une réunion de prières aura lieu le jour même au salon à 16h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons aux Pavillons du Nouveau Point de Vue à Lanoraie.www.nouveaupointdevue.com