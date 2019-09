LONGPRÉ, Serge



De Repentigny, le 22 septembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Serge Longpré conjoint de madame Louise Poulin. Il a rejoint son frère Jean-Claude.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Raymond (Ginette), Danielle, Monique (Jean) et Rolande ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 4 octobre 2019 dès 11h. Le service religieux sera célébré ce même jour, à 14h30, en l'église de La Purification, sise au 445, rue Notre-Dame à Repentigny, suivi de l'inhumation au cimetière de la paroisse.