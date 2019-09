BUJOLD, Origène



Originaire de Caplan, le 24 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, est décédé M. Origène Bujold, époux de feu Rita St-Laurent.Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Marius (Paméla), Marie-Flore (feu Honoré), Alexandrine (feu Honoré) et Louisette (Yves), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 4 octobre 2019 à 11h en l'église Saint-Eustache, 123, rue St-Louis, Saint-Eustache. La famille recevra les condoléances dès 10h à même l'église.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer. Direction:(450) 473-5934