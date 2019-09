À l’école de Crosby

Après avoir connu un bon camp d’entraînement avec les Penguins de Pittsburgh et signé son premier contrat professionnel, Samuel Poulin est revenu dans la LHJMQ avec un large sourire. Celui d’un joueur qui souhaite amener son jeu à un autre niveau avec le Phoenix de Sherbrooke.

Poulin a mis les pieds à Sherbrooke mardi. Son entraîneur Stéphane Julien voulait lui donner un congé d’entraînement afin qu’il reprenne le collier le lendemain.

Cependant, c’était mal connaître son capitaine. Le numéro 29 du Phoenix était sur la patinoire avec ses coéquipiers. Une attitude similaire à celle d’un certain Sidney Crosby à Pittsburgh.

« J’ai vraiment appris lors de ces trois semaines-là [au camp des Penguins], a affirmé Poulin avant son premier match de la saison à Rimouski, vendredi. J’ai pu côtoyer des professionnels comme Crosby, Malkin et Letang.

Ce fut une expérience enrichissante. En même temps, je suis content de revenir à Sherbrooke. On a un gros club et on devrait avoir une grosse saison. Je suis vraiment excité. »

La perfection de Crosby

Pour plusieurs joueurs de la génération de Poulin, Crosby est une idole. Un modèle à suivre. Le capitaine des Penguins a réservé un bel accueil au premier choix de son équipe en 2019.

« Lorsque je l’ai rencontré la première fois, il ne m’a pas juste serré la main pour me souhaiter la bienvenue, a souligné

Poulin. Il a pris le temps de discuter avec moi et de me demander comment ma préparation s’était déroulée durant l’été. Il met les nouveaux gars à l’aise. »

Qu’est-ce qui distingue Crosby des autres joueurs ?

« Il fait tout à la perfection sur la glace, que ce soit pendant les entraînements ou les matchs. Il est tout le temps dans le tapis et il veut toujours gagner, a souligné Poulin. L’autre chose que j’ai remarquée, c’est qu’il prend soin de son corps. »

À la suite de son camp, Poulin a signé son premier contrat chez les professionnels. Du même coup, le fils de l’ancien joueur de la LNH Patrick Poulin a empoché un généreux boni. Par contre, il ne s’est pas lancé dans de grandes dépenses.

« Je me suis seulement acheté une paire d’écouteurs ! Je ne pense pas que je vais faire beaucoup de folies avec cet argent. »

Un marathon

Comme tous les choix de premier tour, Poulin a commencé son camp avec un mince espoir de percer la formation des Penguins dès cette saison. Par contre, avec la profondeur de l’attaque de la bande à Crosby, c’était presque mission impossible.

« Durant les semaines du camp, j’ai discuté avec les responsables du développement de l’équipe à plusieurs reprises. Ils m’ont rappelé qu’une carrière, c’est un marathon, pas un sprint.

« D’une manière ou d’une autre, je savais que le dénouement serait positif. »

Pour les prochains mois, il se concentrera sur sa tâche avec le Phoenix.

« Je sais qu’il peut y avoir certains pièges. Tu peux penser que ça va être facile dans cette ligue-là. Dans ce temps, tu peux te traîner les bottines un peu plus. Toutefois, j’ai démontré que je

ne suis pas ce type de joueur. Je me défonce à tous les matchs et à tous les entraînements. »

Une frousse

Avant son départ pour Pittsburgh, Poulin a vécu une bonne frousse alors que son frère Nicolas s’est fait trancher la gorge par un inconnu lors d’une vente par internet. Une histoire qui avait fait la une du Journal.

« Avant de voir des photos, je ne pensais pas que la coupure était aussi grosse, a expliqué le hockeyeur. J’ai vraiment eu peur de perdre mon frère. Ça aurait pu être fatal, car la coupure était à moins d’un centimètre de la carotide.

« Je ne pouvais rien faire. Aussitôt que j’ai appris qu’il était hors de danger, ç’a été un soulagement. »

Le danger de vouloir en faire trop

Lorsqu’un choix de premier tour au repêchage de la LNH revient dans sa formation junior quelques semaines plus tard, il peut devoir composer avec certaines embûches.

Chez le Phoenix, Samuel Poulin peut compter sur quelqu’un qui a déjà été dans les mêmes bottines que lui : son directeur général Jocelyn Thibault. On se souvient que Thibault avait été un choix de premier tour des Nordiques de Québec en 1993.

« Son plus gros défi sera de ne pas vouloir en faire trop, a indiqué Thibault rencontré par Le Journal de Montréal. Un autre piège pourrait être d’oublier son identité comme joueur.

« C’est un attaquant de puissance dans le junior et il devrait l’être dans la LNH un jour. Il peut tout faire sur la glace. Il doit continuer de jouer de la même façon et les points viendront par eux-mêmes. »

Thibault ne s’inquiète pas du retour de Poulin au sein de son équipe. Il sait qu’il retrouve un athlète avec les deux pieds bien ancrés au sol.

« Sam joue au hockey pour les bonnes raisons, a ajouté le directeur général du Phoenix. Il joue parce qu’il aime vraiment ça. »

Poulin a participé à des entraînements et à des matchs intraéquipe de haut niveau durant son séjour chez les Penguins. Il pourrait avoir besoin d’un certain temps avant de s’acclimater de nouveau au jeu de la LHJMQ.

« C’est plus difficile pour un gardien de but que pour un attaquant, a précisé Thibault. Il faut que tu t’adaptes au rythme devant toi. À l’attaque, tu peux contrôler un peu plus le rythme du jeu. »

Du Sidney dans le nez

Thibault a évolué pendant deux saisons avec les Penguins, les deux premières de Sidney Crosby dans le circuit Bettman. Il était donc heureux de voir Poulin se retrouver dans une organisation qu’il connaît bien.

« Je savais que Samuel cadrerait bien avec leur philosophie même si ce n’est plus les mêmes acteurs que dans mon temps, a affirmé l’ancien gardien.

« De plus, Samuel possède beaucoup de qualités que tu reconnais chez Sidney Crosby, comme son niveau de passion, son niveau d’intensité, son dévouement et son désir d’être un pas en avant des autres. Je suis convaincu que les Penguins ont vu cela en lui. »