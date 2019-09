BISAILLON (née Cardinal)

Lucille



De Napierville, le 24 septembre 2019 à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Lucille Cardinal, épouse de feu M. Laurent Bisaillon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carmen (Jean-Claude), Réjean (Diane), Diane (feu Denis), Alain (Céline) et Claude (Johanne), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Roméo (Laurenna), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Napierville, le vendredi 4 octobre 2019 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer seraient appréciés.