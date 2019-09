LEGAULT, Guy



Entouré de sa famille, le 12 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Guy Legault, époux de Mme Marielle Rousseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Ghislaine), André, Luc (Louise), Lise (Clément), Jocelyne (François) et Micheline, ses plusieurs petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 5 octobre 2019 à 12 h 30 en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal (1 rue de l'Église, Notre-Dame-de-L'île-Perrot; J7V 8P4), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église dès 11 h 30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.