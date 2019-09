LAVOIE, Donald



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 25 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Donald Lavoie, époux de Mme Monique Chapdelaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 octobre de 13h à 17h auSAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 17h en la chapelle du complexe suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan et à la Société canadienne du cancer.