Amir Khadir remet son indemnité de départ de 90 000 $ à sept groupes de son ancien comté

MONTRÉAL | Tel qu’il l’avait promis en annonçant son départ de l’Assemblée nationale en mai 2018, l’ancien député solidaire Amir Khadir a remis son allocation de transition à des groupes communautaires et sociaux de son ancienne circonscription de Mercier.

Québec solidaire a annoncé samedi que 90 000 $ – deux bourses de 20 000 $ et cinq autres de 10 000 $ – sont ainsi attribués «à sept projets structurants de son ancien comté dans le quartier du Plateau-Mont-Royal».

Les récipiendaires sont le Magasin solidaire, la bibliothèque de l'école Jeanne-Mance, le Carrefour des Petits Soleils, Radio Centre-Ville, le comité logement du Plateau, Multi-Femmes et le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec.

«Je suis honoré de verser l'entièreté de cette prime à des groupes qui en ont réellement besoin, a mentionné l’ancien député dans le communiqué de l’aile parlementaire de Québec solidaire. Tous les projets proposés par les groupes feront une réelle différence et représentent bien le dynamisme et la diversité de notre quartier. J'espère sincèrement qu'à l'avenir, les autres député-es qui quittent la politique et retournent à leur travail comme avocat, ingénieur ou médecin, remettront leur prime à des gens qui en ont plus besoin qu'eux.»

L’ancien député solidaire est infectiologue-microbiologiste au Centre hospitalier Pierre-LeGardeur, à Lachenaie, en banlieue de Montréal.