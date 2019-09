Après les Olympiques, le Phœnix

Le Drakkar fera face à un bon défi devant l’une des formations favorites cette saison, qui a récolté cinq points sur six au cours de ses trois premiers affrontements.

« Il est beaucoup trop tôt pour s’attarder sur la force et le rendement de l’autre équipe. Nous avons un jeune club et l’important est de mettre l’emphase sur nous et sur les aspects que nous pouvons améliorer », a convenu le pilote Jon Goyens.