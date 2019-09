LANTHIER, Roger



Au Chartwell Champlain à l'Orignal, Ontario, le 11 septembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Roger Lanthier, époux de Mme Lise Carrière et père de feu Dean (Rose).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie, Rose-Marie (Michel) et Jessyca (Eric), ses petits-enfants Emmanuel, Gabriel, Jérémy et Zachary, ses arrière-petits-enfants, son beau-fils Stéphane, ses soeurs Jeanne D'Arc, Suzanne et Jeannette ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 5 octobre 2019 à 14h en l'église de Sainte-Justine-de-Newton, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église dès 12h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.