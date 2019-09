DESROSIERS LÉVEILLÉE

Rose-Armande



À Saint-Bruno-de-Montarville, paisiblement, tout en douceur, à son domicile et entourée des siens, le vendredi 30 août 2019, est décédée à l'âge de 97 ans et 8 mois, Madame Rose-Armande Desrosiers Léveillée, épouse de feu Léonard Léveillée, autrefois de Yamaska. Elle était la fille de feu Marie-Rose Beauparlant et de feu Joseph Desrosiers.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants: André, Pierre, France, Louise et leur conjoint, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, les funérailles ont eu lieu à Yamaska dans la plus stricte intimité.La famille tient à remercier le personnel du CLSC des Patriotes de Beloeil pour leur dévouement et les bons soins prodigués.