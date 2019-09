PELLETIER, Gilles



De Montréal-Nord, le 22 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gilles Pelletier.Il laisse dans le deuil son épouse Cécille, ses enfants Yves et Marc et leurs conjointes, sa petite-fille Cynthia (Antoine), son arrière-petite-fille Anna-Rose, son frère Jean-Guy et sa soeur Yolande ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 5 octobre de 10h à 12h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 11h30.