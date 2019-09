DESILETS, Joseph



De Sorel-Tracy, le 10 septembre 2019, est décédé à l'âge de 96 ans, monsieur Joseph Desilets, époux de feu madame Gilberte Chabot.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Céline Beauvais), Louise, Rémy (Carmen Perron), Diane (Jean-François Laroche) et Sylvie (Andrew Frève), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre 2019, de 13 h 30 à 16h à la :Les funérailles seront célébrées le samedi 5 octobre 2019 à 16 h en la chapelle de la Résidence funéraire St-Hubert.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'unité 2A du CHSLD René-Lévesque.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des CHSLD du Vieux-Longueuil.