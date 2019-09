LAMBERT, Marguerite



Le 1er septembre 2019, entourée de sa famille, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Marguerite Lambert, épouse de feu M. Yvon Bonnier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Luc (Céline Fallon), Marc (Claude Brissette), François (Isabelle Gagné) et Louis (Marie-Claude Caron), ses petits-enfants Guillaume, Émilie, Maxime, Simon et Frédéric, ses arrière-petits-enfants Alice, Arthur, Mégane, Charlotte, Arnaud et Maxime, sa soeur Françoise, ses belles-soeurs Lucille et Marguerite, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 5 octobre 2019 dès 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h, en l'église de Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 rue Richelieu, Beloeil, J3G 4R2.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.